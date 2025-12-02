С концерт събират пари за лечението на млад баща от Бургас
Концертът се организира от Сдружение "Мисия будители“ и ще се проведе в Културен дом НХК на 3 декември от 19:00 часа в зала "Тончо Русев“.
Атанас Стоянов се нуждае от средства за лечение. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия. Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне.
Ето и дарителските сметки:
В лева: BG49UBBS80021091745240
В евро: BG55UBBS81551435907409
Титуляр: Божидара Панговска
Основание: Дарение за лечение на Наско.
