С много аварии се борят екипите на ВиК в Бургаско днес

© С отстраняването на редица аварии са се заели екипи на ВиК в Бургаско, видя "Фокус".



В самия град проблеми има в ж.к. "Славейков", бл. 24, вх. 4, както и в кв. "Акации", ул. "Марин Дринов" №5.



Нарушено е водоподаването и в местност "Мочура" на кв. "Ветрен".



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



До 17:00 ч. поради авария на етернит вода няма да има около ул. "Царевец" в Камено и село Черни Връх.



Поради аварии водата е спряна и в средецките села Проход, Суходол, Светлина и Факия до поетапното им отстраняване.