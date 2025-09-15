© Община Приморско виж галерията СУ "Никола Й. Вапцаров“ в Приморско посрещна своите ученици за началото на новата учебна година.



Сред официалните гости на празника бяха Иван Гайков – кмет на Община Приморско, Златина Тюлиева – председател на Общински съвет Приморско, Савина Димова – заместник-кмет на Община Приморско, Николай Марков – кмет на град Китен, Стефан Богданов – кмет на село Писменово, Жулияна Иванова – главен експерт в отдел "Култура и образование“ към Община Приморско.



"Нека новата учебна година ви донесе знание, упоритост и смелост да следвате мечтите си. Скъпи първокласници – бъдете любопитни и смели в първите си уроци. На завършващите пожелавам увереност и решителност, а на всички учители и родители – сили и вдъхновение да водят и подкрепят децата в този важен път.“



Честит 15 септември и успешна нова учебна година", заяви към присъстващите кметът на Приморско Иван Гайков.