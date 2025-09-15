ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|С много усмивки Приморско посрещна своите ученици
Сред официалните гости на празника бяха Иван Гайков – кмет на Община Приморско, Златина Тюлиева – председател на Общински съвет Приморско, Савина Димова – заместник-кмет на Община Приморско, Николай Марков – кмет на град Китен, Стефан Богданов – кмет на село Писменово, Жулияна Иванова – главен експерт в отдел "Култура и образование“ към Община Приморско.
"Нека новата учебна година ви донесе знание, упоритост и смелост да следвате мечтите си. Скъпи първокласници – бъдете любопитни и смели в първите си уроци. На завършващите пожелавам увереност и решителност, а на всички учители и родители – сили и вдъхновение да водят и подкрепят децата в този важен път.“
Честит 15 септември и успешна нова учебна година", заяви към присъстващите кметът на Приморско Иван Гайков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Оставиха зад решетките, мъжа, нападнал служители на бургаската бо...
15:16 / 15.09.2025
Пожар изпепели кола в Изворище
15:00 / 15.09.2025
Откриха обновеното футболно игрище във "Ветрен"
14:28 / 15.09.2025
Ето какво извадиха водолази от морското дъно край Моста
12:17 / 15.09.2025
Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат
11:34 / 15.09.2025
Димитър Николов насърчи децата в ромския квартал да учат и им обе...
11:13 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета