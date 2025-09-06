© виж галерията Със зрелищно акробатично шоу върху фасадата на Община Бургас, което остави публиката без дъх, беше открито в петък вечер първото издание на Фестивала на комедията и смеха "Калата".



Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.



Официалното откриване бе поверено на продуцента и режисьор Ники Урумов,чиято идея е фестивалът, а водещ беше шоуменът Даниел Петканов.



След впечатлявящия въздушен спектакъл централните улици се изпълниха с настроение и цветове по време на пищното дефиле на актьори, музиканти, мимове, циркови артисти и други изпълнители, което премина от ул. "Александровска“ до площад "Тройката“.



Кулминацията на празничната програма настъпи точно в 20.00 часа на площада, когато бе даден старт на конкурса за "Най-смешен костюм“, в който можеше да се включи всеки желаещ. Забавлението и смехът завладяха града, поставяйки началото на фестивал, който обещава да се превърне в любимо ежегодно събитие за бургазлии и гостите на морския град.



Програмата на КАЛАТА включва още театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади.



Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!



Вижте програмата за следващите дни:



7 септември | неделя



11:00 ч. | Сцена на открито "Охлюва“



Гостува детската постановка "Сливи за смет“



Държавен куклен театър – Сливен



Режисьор: Петър Тодорв



13:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филма "Парцалев“ – (2020)(документален)



Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова



Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов



14:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филма "Два диоптъра далекогледство!“ - (1976)



(игрален - комедия)



Режисьор: Петър Б. Василев



Сценарий: Братя Мормареви



16:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филма "Жълт олеандър“ - (2022)



(игрален – черна комедия)



Режисьор: Лъчезар Аврамов



Сценарий: Димитър Стоянович



18:00 ч. | Сцена на открито "Охлюва“



Конкурс-битка за най-добра "Стенд ъп“ импровизация



Водещ: Даниел Петканов



20:00 ч. | Културен дом НХК



Гостува "Пощенска кутия за приказки“



(най - доброто от последните 15 години)



Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев



20:00 ч. | Плажа под моста



Прожекция на филмa "Като за последно!“ – (2020)



С участието на Мария Бакалова



(игрален - драма/романтика/черна комедия)



Режисьор: Ивайло Пенчев



Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров



8 септември | понеделник



Панорама с филмите на Георги Калоянчев



12:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филмa "Любимец 13“ - (1958)



(игрален - комедия)



Режисьор: Владимир Янчев



Сценарий: Любен Попов



14:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филмa "Езоп“ - (1969)



(игрален – драма)



Режисьор: Рангел Вълчанов



Сценарий: Анжел Вагенщайн



16:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филмa "Специалист по всичко“ – (1962)



(игрален - комедия)



Режисьор: Петър Б.Василев



Сценарий: Павел Вежинов



18:00 ч. | Културен дом НХК



Прожекция на филмa "Инспекторът и нощта“ – (1963)



(игрален - мистерия)



Режисьор: Рангел Вълчанов



Сценарий: Богомил Райнов







20:00 ч. | Плажа под моста



Прожекция на филмa "Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)



(игрален - криминален/черна комедия)



Сценарий и режисура: Петър Доне



