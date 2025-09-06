ЗАРЕЖДАНЕ...
|С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше открит фестивал "Калата". Вижте какво предстои!
Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.
Официалното откриване бе поверено на продуцента и режисьор Ники Урумов,чиято идея е фестивалът, а водещ беше шоуменът Даниел Петканов.
След впечатлявящия въздушен спектакъл централните улици се изпълниха с настроение и цветове по време на пищното дефиле на актьори, музиканти, мимове, циркови артисти и други изпълнители, което премина от ул. "Александровска“ до площад "Тройката“.
Кулминацията на празничната програма настъпи точно в 20.00 часа на площада, когато бе даден старт на конкурса за "Най-смешен костюм“, в който можеше да се включи всеки желаещ. Забавлението и смехът завладяха града, поставяйки началото на фестивал, който обещава да се превърне в любимо ежегодно събитие за бургазлии и гостите на морския град.
Програмата на КАЛАТА включва още театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади.
Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!
Вижте програмата за следващите дни:
7 септември | неделя
11:00 ч. | Сцена на открито "Охлюва“
Гостува детската постановка "Сливи за смет“
Държавен куклен театър – Сливен
Режисьор: Петър Тодорв
13:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма "Парцалев“ – (2020)(документален)
Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова
Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма "Два диоптъра далекогледство!“ - (1976)
(игрален - комедия)
Режисьор: Петър Б. Василев
Сценарий: Братя Мормареви
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма "Жълт олеандър“ - (2022)
(игрален – черна комедия)
Режисьор: Лъчезар Аврамов
Сценарий: Димитър Стоянович
18:00 ч. | Сцена на открито "Охлюва“
Конкурс-битка за най-добра "Стенд ъп“ импровизация
Водещ: Даниел Петканов
20:00 ч. | Културен дом НХК
Гостува "Пощенска кутия за приказки“
(най - доброто от последните 15 години)
Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa "Като за последно!“ – (2020)
С участието на Мария Бакалова
(игрален - драма/романтика/черна комедия)
Режисьор: Ивайло Пенчев
Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров
8 септември | понеделник
Панорама с филмите на Георги Калоянчев
12:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa "Любимец 13“ - (1958)
(игрален - комедия)
Режисьор: Владимир Янчев
Сценарий: Любен Попов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa "Езоп“ - (1969)
(игрален – драма)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Анжел Вагенщайн
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa "Специалист по всичко“ – (1962)
(игрален - комедия)
Режисьор: Петър Б.Василев
Сценарий: Павел Вежинов
18:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa "Инспекторът и нощта“ – (1963)
(игрален - мистерия)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Богомил Райнов
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa "Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)
(игрален - криминален/черна комедия)
Сценарий и режисура: Петър Доне
