С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше открит фестивал "Калата". Вижте какво предстои!
Автор: Екип Burgas24.bg 14:52
©
виж галерията
Със зрелищно акробатично шоу върху фасадата на Община Бургас, което остави публиката без дъх, беше открито в петък вечер първото издание на Фестивала на  комедията и смеха "Калата". 

Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.

Официалното откриване бе поверено на продуцента и режисьор Ники Урумов,чиято идея е фестивалът, а водещ беше шоуменът Даниел Петканов. 

След впечатлявящия въздушен спектакъл централните улици се изпълниха с настроение и цветове по време на пищното дефиле на актьори, музиканти, мимове, циркови артисти и други изпълнители, което премина от ул. "Александровска“ до площад "Тройката“.

Кулминацията на празничната програма настъпи точно в 20.00 часа на площада, когато бе даден старт на конкурса за "Най-смешен костюм“, в който можеше да се включи всеки желаещ. Забавлението и смехът завладяха града, поставяйки началото на фестивал, който обещава да се превърне в любимо ежегодно събитие за бургазлии и гостите на морския град.

Програмата на КАЛАТА включва още театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади. 

Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!

Вижте програмата за следващите дни:

7 септември | неделя

11:00 ч. | Сцена на открито "Охлюва“

Гостува детската постановка "Сливи за смет“

Държавен куклен театър – Сливен

Режисьор: Петър Тодорв

13:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма "Парцалев“ – (2020)(документален)

Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова

Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма "Два диоптъра далекогледство!“ - (1976)

(игрален - комедия)

Режисьор: Петър Б. Василев

Сценарий: Братя Мормареви

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма "Жълт олеандър“ - (2022)

(игрален – черна комедия)

Режисьор: Лъчезар Аврамов

Сценарий: Димитър Стоянович

18:00 ч. | Сцена на открито "Охлюва“

Конкурс-битка за най-добра "Стенд ъп“ импровизация

Водещ: Даниел Петканов

20:00 ч. | Културен дом НХК

Гостува "Пощенска кутия за приказки“

(най - доброто от последните 15 години)

Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa "Като за последно!“ – (2020)

С участието на Мария Бакалова

(игрален - драма/романтика/черна комедия)

Режисьор: Ивайло Пенчев

Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров

8 септември | понеделник

Панорама с филмите на Георги Калоянчев

12:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa "Любимец 13“ - (1958)

(игрален - комедия)

Режисьор: Владимир Янчев

Сценарий: Любен Попов

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa "Езоп“ - (1969)

(игрален – драма)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Анжел Вагенщайн

 16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa "Специалист по всичко“ – (1962)

(игрален - комедия)

Режисьор: Петър Б.Василев

Сценарий: Павел Вежинов

 18:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa "Инспекторът и нощта“ – (1963)

(игрален - мистерия)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Богомил Райнов

 

 20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa "Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)

(игрален - криминален/черна комедия)

Сценарий и режисура: Петър Доне









