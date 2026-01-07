Сподели close
Двама младежи на по 19 години с по 1 година стаж като шофьори пострадаха след катастрофи в Бургаско, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.

Първият случай се разиграва минути след полунощ на Ивановден на пътя от кръговото кръстовище за Ахелой към Поморие. Младежът, управляващ Мерцедес C220, първо се удря в мантинелата, а след това се преобръща на пътното платно. Катастрофиралият не е получил сериозни наранявания след случката.

Вторият инцидент е отново от вчера и се развива на пътя Бургас-Созопол. Пострадалият младеж е управлявал мотор Кавазаки Нинджа, но след като губи контрол над него първо се удря в мантинелата, а след това пада на пътя. 19-годишният бургазлия е получил фрактура на левия крак. В последствие е е прегледан в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение, без опасност за живота. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.