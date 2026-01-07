С по година стаж: Младежи изкараха голям късмет след катастрофи в Бургаско
Първият случай се разиграва минути след полунощ на Ивановден на пътя от кръговото кръстовище за Ахелой към Поморие. Младежът, управляващ Мерцедес C220, първо се удря в мантинелата, а след това се преобръща на пътното платно. Катастрофиралият не е получил сериозни наранявания след случката.
Вторият инцидент е отново от вчера и се развива на пътя Бургас-Созопол. Пострадалият младеж е управлявал мотор Кавазаки Нинджа, но след като губи контрол над него първо се удря в мантинелата, а след това пада на пътя. 19-годишният бургазлия е получил фрактура на левия крак. В последствие е е прегледан в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение, без опасност за живота. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.
