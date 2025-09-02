Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
С почти 200 км/час, докато диша райски газ: Виктор се е врязал с колата си в автобуса
Автор: Емануела Вилизарова 15:05Коментари (0)0
© Facebook
Скоростта на колата, забила се в автобус в столицата е ясна - 199 километра в час. Това казаха от прокуратурата в София на брифинг днес.

Това е 4 пъти над позволената скорост и няма спирачен път.

Повдигнато е обвинение на виновника за умишлено причиняване на смърт на един човек и за нанасяне на средни телесни повреди на още 4 лица.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но е в тежко състояние. Двама от пострадалите имат по 7 телесни повреди. Експертиза показва, че водачът на автомобила - Виктор - е бил под влияние на райски газ. По всяка вероятност той е вдишвал от веществото, докато шофира. 

Присъдата, която грози младежа, е от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. 

Приоритетно се работи по този случай, както и по случая с АТВ-то от Слънчев бряг, съобщиха още от прокуратурата.

Днес е назначена съдебно-психологическа и психиатрична експертиза за Виктор.



Още по темата: общо новини по темата: 38
25.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Важно за лятната автобусна линия, която свързва "Меден рудник" и ...
13:14 / 02.09.2025
Миряните ще могат да се поклонят пред Честния и Свещен Пояс на Пр...
13:09 / 02.09.2025
Познайница на полицията от Бургас загази за пореден път
12:56 / 02.09.2025
Пенсионер пострада при нелеп инцидент в Карнобатско
12:45 / 02.09.2025
Желязков говори в Бургас за самолета на Фон дер Лайен
12:00 / 02.09.2025
Желязков в Бургас: Ние приемаме общата европейска валута на близо...
11:04 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Бюджет 2026
Земетресение в Афганистан
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: