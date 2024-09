С поредица от спортни прояви Бургас посреща уикенд, посветен на здравето

© Поредният септемврийски уикенд кани всички гости на Бургас за отдих в един от най-прекрасните месеци от годината, в който лятото сякаш не иска да си тръгне от брега на морето! Фокусът на този уикенд е върху най-важното – здравето.



В Експозиционен център "Флора“ ви очаква фестивалът "Здравей, здраве“, който ще ви запознае с всички новости от сферата на здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве.



Фестивалът ще ви срещне с лектори, терапевти, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза за здравето.



А на 15-ти септември се гответе за нещо невиждано – улиците на Бургас ще бъдат превзети от бегачи от цялата страна и Европа! Тазгодишното издание на БургасРън вече има почти 600 записани участника, които ще се изправят не само един срещу друг, но и срещу себе си, доказвайки, че са все по-бързи и по-силни. Традиционно бегаческият фестивал е отворен за всички – освен трасето с дистанция 10 км, очаквайте и йога зона, както и концерт на открита сцена "Охлюва“.



Пълната програма е по-долу.



13 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/



10:00 - 18:00 часа



Морско казино - Зала "Георги Баев“, ет. 0 и Зала "Христо Фотев“



ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНАТ ПО КОРАБОМОДЕЛИЗЪМ



Вход свободен



10:00 часа до 18:00 часа



Морско казино - Зала "Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0



"ИЗМИТИ СПОМЕНИ ОТ ЕДНО ПЛАВАНЕ ПО НЕПОЗНАТО МОРЕ“



Автор: Иван Бахчеванов



Вход свободен



18:00 часа



Морско казино - Зала "Петя Дубарова“, ет. 0,



ЛИЧНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДОПРЕДЕЛИХА НАШИЯ ЖИВОТ“



СРЕЩА С ПРОФ. ИСКРА БАЕВА



Вход свободен



18:30 часа



Открита сцена "Охлюва“



КОНЦЕРТ НА АКАДЕМИЧЕН НАРОДЕН ХОР



ПРИ АМТИИ "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ГР. ПЛОВДИВ



Вход свободен



14 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/



10:00 – 23:00 часа



Експозиционен център "Флора“ – тревни площи



ФЕСТИВАЛ "ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“



10:00 часа



НЧ "Паисий Хилендарски 1928“, к-с "Меден рудник“



ПРАЗНИК НА КВ. "МЕДЕН РУДНИК“



Програмата включва – изява на децата



от ДТШ "Лазур“ при ОУ "Найден Геров“, децата от ДГ "Делфин“, "Надежда“ и "Пинокио“, ученици от школата по гайда "Ясен месец“, ДФГ "Звъника“ при НЧ "Паисий Хилендарски 1928“, фолклорен концерт с участието на оркестър



"Бургас“, любителски танцови и певчески състави



11:00 часа



Държавен куклен театър – Бургас, ул. "Климент Охридски“ № 2



"ЧУК И ПУК“



Билетна каса, тел. 056 / 84 12 35



от 13:00 до 19:00 часа



Културен център "Морско казино“



БУРГАС РЪН – раздаване на стартови пакети



15 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/



Културен център "Морско казино“



БУРГАС РЪН 2024



от 07:00 до 08:30 часа – Раздаване на стартови пакети



08:40 часа – Инструктаж



8:50 часа – Загрявка с Йога зона – Бургас



9:00 часа – Старт



9:45 часа – Дихателни практики и Стречинг с Йога зона – Бургас



11:00 часа – Край на контролното време



11:30 часа – Награждаване и концерт на дуета Dimityr & Hristo



20:00 часа – Парти в бар Хаштаг, до Моста



10:00 – 19:00 часа



Експозиционен център "Флора“ – тревни площи



ФЕСТИВАЛ "ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“



11:00 часа



Културен център "Морско казино“



БУРГАС РЪН



11:00 часа



Държавен куклен театър – Бургас, ул. "Климент Охридски“ № 2



"ЧУК И ПУК“



Билетна каса, тел. 056 / 84 12 35



20:00 часа



Летен театър, Приморски парк



"THE MUSIC OF HANS ZIMMER“



включва композиции от култови филми, като: "Дюн", "Спайдър-Мен 2", "Черният рицар“, "Интерстелар“, "Шерлок Холмс“, "Пърл Харбър", "Гладиатор", "Началото“ "Карибски пирати“ "Призрак“ "Call of Duty: Modern Warfare 2“; ,Мадагаскар;, "Цар Лъв“ "007: Смъртта може да почака“ и "Човек от стомана“



Билети: uconcert-bg.com, eventim.bg, каса Опера – 0884025918, каса Часовника



каса Летен театър - след 18:30 часа



19:00 часа



Балюстрада пред КЦ "Морско казино“, Приморски парк



"НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ“