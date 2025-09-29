Новини
С пъстро дефиле започна фестиваът "Ереван в Бургас"
Автор: Екип Burgas24.bg 11:21Коментари (0)197
С пъстро дефиле и много настроение се проведе четвъртото издание на фестивала "Ереван в Бургас“. Той се организира от народно читалище "Ереван 2022“ в партньорство с Община Бургас.

В тазгодишното издание на фестивала се включиха и групи от Варна, Русе и Шумен.

Шествието започна от арменската църква в центъра на града и продължи до паметника на признателните арменци към българския народ.

Там присъстващите поднесоха цветя и венци, като на събитието присъства и зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева.

Празникът продължи на откритата сцена "Охлюва“ където самодейни състави представиха автентична и съвременна музика, песни и танци.

Друг акцент на фестивала бе превърналият се в очаквана традиция благотворителен кулинарен базар с традиционни арменски специалитети. Със средствата от него се подпомагат НЧ Ереван 2022 и танцовите и певчески състави "Нур“.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и подкрепя кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата през 2032 година.








