Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
С пъстро шествие откриват фестивала на комедията - КАЛАТА
Автор: Екип Burgas24.bg 17:32Коментари (0)78
©
С пъстро шествие, което ще тръгне от сградата на Община Бургас и ще премине през центъра на града, ще бъде открито първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха в петък. В него ще вземат участие акробати, мажоретни състави, танцьори, хора на кокили, мимове, духови оркестри и подвижни музикални хъбове.

Фестивалът ще се проведе от 5 до 8 септември и програмата му включва -театър, кино, цирк, улично изкуство, батъли по стендъп и още много атрактивни събитие.

Амбицията на събитието е  да се превърне в своеобразен мост между поколения, сцени и жанрове, обединени от комедийно изкуство. 

Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Чрез него ще се отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът "Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски. 

Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.

Програмата включва:

•    Спектакли за деца - на сцена Охлюва;

 

•    Филмови прожекции в Културен дом НХК - документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и култови класики;

 

•    Батъли по стендъп и вицове с водещ Даниел Петканов, с парични награди за най-добрите участници;

 

•    Вечерни шествия на смеха - от Охлюва до НХК с мажоретки и духова музика;

•    Специални събития в НХК - прожекция на дигитализираната версия на игралния филм "Бай Ганьо“ на режисьора Иван Ничев, постановката "Хайде да убием Матилда“ с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов, най-доброто от   "Пощенска кутия за приказки“ с поклон към Георги Калоянчев.

•    Специален гост на фестивала ще бъде синът на Георги Калоянчев - актьорът Ивайло Калоянчев.

•    Щанд с комедийна литература, включващ класически и съвременни автори в жанра хумор и сатира.

КАЛАТА е среща на поколения и жанрове - смях с дълбочина, традиция с новаторство. Входът е свободен, настроението - задължително.

Фестивалът се реализира от Община Бургас в подкрепата на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Белодробната болница в Бургас обяви конкурс за три позиции
16:21 / 02.09.2025
С почти 200 км/час, докато диша райски газ: Виктор се е врязал с ...
15:05 / 02.09.2025
Важно за лятната автобусна линия, която свързва "Меден рудник" и ...
13:14 / 02.09.2025
Миряните ще могат да се поклонят пред Честния и Свещен Пояс на Пр...
13:09 / 02.09.2025
Познайница на полицията от Бургас загази за пореден път
12:56 / 02.09.2025
Пенсионер пострада при нелеп инцидент в Карнобатско
12:45 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Актуални теми
Земетресение в Афганистан
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Специализирани полицейски операции в страната
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: