|С пъстро шествие откриват фестивала на комедията - КАЛАТА
Фестивалът ще се проведе от 5 до 8 септември и програмата му включва -театър, кино, цирк, улично изкуство, батъли по стендъп и още много атрактивни събитие.
Амбицията на събитието е да се превърне в своеобразен мост между поколения, сцени и жанрове, обединени от комедийно изкуство.
Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Чрез него ще се отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът "Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.
Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.
Програмата включва:
• Спектакли за деца - на сцена Охлюва;
• Филмови прожекции в Културен дом НХК - документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и култови класики;
• Батъли по стендъп и вицове с водещ Даниел Петканов, с парични награди за най-добрите участници;
• Вечерни шествия на смеха - от Охлюва до НХК с мажоретки и духова музика;
• Специални събития в НХК - прожекция на дигитализираната версия на игралния филм "Бай Ганьо“ на режисьора Иван Ничев, постановката "Хайде да убием Матилда“ с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов, най-доброто от "Пощенска кутия за приказки“ с поклон към Георги Калоянчев.
• Специален гост на фестивала ще бъде синът на Георги Калоянчев - актьорът Ивайло Калоянчев.
• Щанд с комедийна литература, включващ класически и съвременни автори в жанра хумор и сатира.
КАЛАТА е среща на поколения и жанрове - смях с дълбочина, традиция с новаторство. Входът е свободен, настроението - задължително.
Фестивалът се реализира от Община Бургас в подкрепата на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.
