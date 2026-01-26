С ускорено темпо тече ремонтът на покрива на сградата на Областна управа Бургас
©
"Освен опазването на културното наследство, нашата цел е и да надградим символите на държавността“, коментира Крумов. Той реализира и идеята си за осветяване на сградата в цветовете на българския трибагреник.
През последната година областният управител предприе редица малки, но значими стъпки за утвърждаване на държавността, като униформено облекло за административния екип, който ежедневно се среща с граждани, значки с трибагреника, както и символично осветяване на сградата с националния флаг.
"Държавата сме всички ние, а малките стъпки, които всеки от нас прави, утвърждават държавността и символите, които ни свързват като народ. Съхранението на архитектурното наследство и уважението към националните символи ще продължи да бъде сред приоритети в работата на Областна администрация“, добави той.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.