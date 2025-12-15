С тържествена церемония в бургаското СУ "Епископ Константин Преславски“ официално бе открит модерен STEM център за природни науки и интерактивно обучение, насочено към развитие на дигитални, инженерни и научни умения на учениците, видяНа събитието присъстваха заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов и директорът на дирекция "Образование“ Катя Мишева, ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов, директорът на СУ "Епископ Константин Преславски“ Мартин Илиев, представители на училищното ръководство, учители и ученици."Най-ценното тук е, че имате възможността да експериментирате извън стандартната класна стая, без да се страхувате, че ще сгрешите, да давате криле на въображението си, да създавате нови проекти. Пожелавам ви това пространство да отключи още повече творческия ви потенциал, защото познавам работата на вашето училище и знам, че тук кипи творчество на много нива“, заяви заместник-кметът Михаил Ненов по време на събитието.Поздрави отправи и ректорът на Бургаски свободен университет проф. Милен Балтов, а директорът на училището Мартин Илиев изрази увереност, че новото STEM пространство ще се превърне в средище за иновации, вдъхновение и успешно обучение, като подкрепя мисията на училището за качествено и модерно образование.Новият STEM център е оборудван с високотехнологична техника и учебни комплекти, които създават условия за обучение, отговарящо на съвременните образователни стандарти. В рамките на центъра са осигурени интерактивни дисплеи с вграден OPS компютърен модул, лаптопи за ученици, 3D принтер, режещ плотер, учебни дронове, специализирано съдържание за VR лаборатория с мобилни устройства и др.Центърът включва две модерни лаборатории – "Зелени технологии и устойчиво развитие“, носеща името на Никола Тесла, и "Роботика и киберфизични системи“, кръстена на проф. Евгения Сендова. Лабораториите са за възобновяеми източници на енергия, термална енергия и батерийни технологии, които дават възможност за експериментално и проектно-базирано обучение. Акцент е поставен върху роботиката и програмирането чрез мобилни и стационарни роботи, комплекти за комбинативно мислене, микропроцесори и електронни компоненти.Последва символичното прерязване на лентата и разглеждане на новите учебни зони в STEM центъра. Гостите имаха възможност да наблюдават демонстрации на реалното приложение на науката и технологиите. В зона "Физика“ ученици от IX и X клас проведоха експерименти с LeXsolar – "От вятър към електричество“ и "Превръщане на слънчевата енергия в термална“. Виртуалните лаборатории (VR) на платформата Academico показаха интерактивни упражнения като "Устройство на растителна и животинска клетка“ и "Мендел и неговите грахчета“. Бяха демонстрирани още иновативни технологии, включително модулни роботи – Cubelets, мини дрон Crazyflie, 3D дизайн и принтиране.Откриването на STEM центъра е важна стъпка в посока модернизиране на образователната среда в СУ "Епископ Константин Преславски“ и предоставя на учениците възможност да развиват критично мислене, креативност и практически умения, необходими за професиите на бъдещето.