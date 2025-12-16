Сподели close
Още една крачка по-близо е основният ремонт на спортния комплекс в бургаския ж.к. "Славейков", видя ФОКУС.

Кметът на Бургас Димитър Николов е изпратил докладна записка до Общинския съвет в града, която да упълномощи градоначалника да сключи договора за реновация.

През месец октомври 2025 г. Община Бургас кандидатства по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. с проектно предложение "Подмяна на съществуваща осветителна система, ремонт на основа и настилка на сектор "Висок скок“, пътека за засилване, сектор "Тласкане на гюле“ и лекоатлетическа писта, както и доставка и монтаж на професионални спортни уреди за лека атлетика на Спортен център "Славейков“.

На 10.12.2025 г. тя беше класирана и одобрена за изпълнение на проектното предложение с 29 т., като стойността му възлиза на 1 327 123, 78 лв. с вкл. ДДС или 678 547,61 евро с вкл. ДДС. Исканият размер на финансиране от Министерство на младежта и спорта е  1 061 699,02 лв. с вкл. ДДС или 542 838,09 евро с вкл. ДДС.