© виж галерията От тази есен в Бургас започва обучение по най-актуалната и съвременна в цял свят учебна специалност – "Програмиране на изкуствен интелект“, която за първи път в страната ще бъде изучавана в Професионалната гимназия по иновации в ж.к. "Меден рудник“. Това обяви, днес, директорът на компютърната гимназия Димитрина Тодорова на официалното представяне на иновативната дисциплина пред медии, учители, родители и кандидат-гимназисти.



"Вече шест месеца се разработва учебната програма за тази нова и много търсена от IT компаниите специалност. Освен програмиране, учениците ще изучават в нея алгоритми за машинно самообучение, обектно-програмирано ориентиранe, компютърно моделиране, математика и интензивно изучаване на английски език. Основният програмен език, който ще се изучава ще бъде Python“, разказа директорът на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас Димитрина Тодорова.



Новата учебна дисциплина, свързана с високите технологии, се реализира по идея на кмета Димитър Николов, а приемът в нея ще бъде от 24 ученици.



За "Програмиране на изкуствен интелект“ може да се кандидатства от 5 до 7 юли, когато е приемът за учебната 2021-2022 година. Курсът на обучение ще бъде пет години, а професионално-квалификационната степен, с която ще завършват гимназистите – трета. Балообразуващи оценки за приема ще бъдат: български език и литература, математика от Националното външно оценяване и оценките от свидетелството за основно образование по математика и физика.



"Всички международни сертификационни изпити по английски език и по технологии се осъществяват на територията на училището, тъй като работим с изпитен център, който е представител на Кеймбридж и е един от малкото в България. Математиката е изключително важна за учениците, но освен това при нас те ще изучават интензивно английски език, като в профилирана езикова гимназия, а от втори курс и немски език“, допълни още директорът на гимназията.



Тя сподели още, че учениците ще имат и производствени практики след 10 клас с индивидуално задание от IT фирмите-партньори, след което ще представят своя проект и ще го защитят пред тях, използвайки платформа за колаборативна работа. И трите специалности, които се изучават в компютърната гимназия са в направление "Компютърни науки“. Това са – "Програмист“ - 481010, "Приложен програмист“ - 481030 и новата "Програмист на изкуствен интелект“ - 481040.



В курса на обучение ще бъде включено учебно съдържание, налично в две от най-големите световни IT академии - Microsoft Academy и CISCO Academy.



"Бъдещето е в изкуствения интелект, който ще задвижва автономните автомобили и ще управлява редица машини и уреди вместо нас. Изключително важна е подкрепата на г-н Николов и Община Бургас че са се насочили в най-търсената специалност. Обучението в нея дава добра основа за бъдещето развитие на децата и с получените реални знания и умения, с които ще завършат гимназията, ще могат директно да започнат работа при нас“, споделиха представители на фирмите-партньори - Scalefocus, TechnoLogica, BULPROS, Musala Soft, Epam, Visteon, DEVA BROADCAST и университет "Проф. д-р Асен "Златаров“.



За целите на обучението по новата специалност е предвидено изграждането на специална лаборатория в новостроящия се корпус на гимназията по програмиране, а преподавателите ще преминат квалификация в чужбина.



Завършилите "Програмиране на изкуствен интелект“ ще могат да се реализират в IT индустрията, където ще създават решения за даване на прогнози за процеси, анализ и обработка на данни, създаване на приложения, които ще се самообучават и ще помагат на хората в ежедневието при сложни процеси, свързани с вземане на решения.



На събитието присъстваха още зам.-кметът на Бургас Йорданка Ананиева, проф. д-р Сотир Сотиров – зам.-ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“, Иван Михайлов – управител на Visteon, Елена Маринова – президент на Musala Soft, Георги Георгиев – регионален представител на TechnoLogica, Милена Георгиева – представител на Scalefocus, Станимир Николов от Epam, Ивайло Славов от BULPROS, Ивелина Стратева – председател на училищното настоятелство, зам.-директорът на ПГКПИ Данаила Стаматова, Димитър Стоев – учител по програмиране в ПГКПИ, Ема и Илиян – ученици в трети курс на гимназията.