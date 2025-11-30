В събота вечер около 23:00 часа, във Бургас, жена направи трагичен скок от моста и се хвърли в морето. Това се е случило пред погледите на шокирани минувачи.На мястото веднага са реагирали граждани, които са се опитали да я спрат, но не са успели. След подаден сигнал на телефон 112 спасители са пристигнали на мястото, но за жалост жената вече е била мъртва.По първоначална информация, скоком е избрала сама да сложи край на живота си. Няма информация дали преди това е оставила писмена бележка.Веднага е уведомена полицията, която е започнала разследване, за да изясни обстоятелствата около трагедията.