Санират още два блока в ж.к. "Меден рудник" с пари от Европа
В изпълнението ще бъдат инвестирани близо 1.9 млн. евро, а парите ще бъдат осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Блок 73 се състои от 96 апартамента, разположени в шест входа. Сградата е завършена и въведена в експлоатация през 1996 г.
Вторият блок, включен в проекта - 102, което е в зона "B" на "Меден рудник". Използва се от 1984 г., като е с 8 етажа и 88 апартамента.
В проекта на договор е записано, че всички плащания по него трябва да се направят до края на тази година, тоест очакванията са жилищните сгради да бъдат бъдат обновени до края на 2026-а.
Оферти по обществената поръчка могат да бъдат пращани до 19 февруари.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Младо момиче от Бургас се бори за нормален живот след тежка катас...
16:14 / 13.01.2026
В Бургас представиха изложба, показваща една по-рядко разказвана ...
15:07 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.