Обществена поръчка за саниране на още два блока в ж.к. "Меден рудник", обяви Община Бургас, показа проверка на. Става въпрос за жилищните сгради с номера 73 и 102.В изпълнението ще бъдат инвестирани близо 1.9 млн. евро, а парите ще бъдат осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).Блок 73 се състои от 96 апартамента, разположени в шест входа. Сградата е завършена и въведена в експлоатация през 1996 г.Вторият блок, включен в проекта - 102, което е в зона "B" на "Меден рудник". Използва се от 1984 г., като е с 8 етажа и 88 апартамента.В проекта на договор е записано, че всички плащания по него трябва да се направят до края на тази година, тоест очакванията са жилищните сгради да бъдат бъдат обновени до края на 2026-а.Оферти по обществената поръчка могат да бъдат пращани до 19 февруари.