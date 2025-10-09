Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Санират още осем блока в Бургас
Автор: Николай Парашкевов 11:11Коментари (0)88
©
Община Бургас обяви обществена поръчка за саниране на още осем сгради в различни точки на града, установи справка на Burgas24.bg.

Стойността ѝ е 1.9 млн. лв. с ДДС, а средствата ще бъдат осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Максималният срок за изпълнение за всеки от проектите е 150 календарни дни.

Обществената поръчка включва осем обособени позиции.

Първата от тях е 7-етажна жилищна сграда, намираща се на ул. "Шейново" 19, като за нея впечатление прави, че е проектирана през далечната 1933 г.

Втората обособена позиция е за 4-етажен блок на ул. "Сливница" 26.

Третият проект ще обнови енергийно блок 132 в ж.к. "Меден рудник". Той е построен през 1987 г. и се състои от 1 вход с 8 етажа и 16 апартамента.

Следващата обособена позиция е за 3-етажен блок на ул. "Шейново" 15, въведен в експлоатация през 1959 г. 

Петият блок, избран по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, е малък 2-етажен блок на ул. "Възраждане" 12. Сградата е построена през далечната 1938 г.

Обособена позиция №6 е за 3-етажна жилищна сграда на ул. "Патриарх Евтимий“ 34.  Там се предвижда изпълнение на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи (външни стени, покрив, под и прозорци) и мерки по осветление в общите части на блока.

Седмата сграда, която ще бъде ремонтирана, е на ул. "Сългасие" 11. Блокът е построен през 1917 г. и се състои от 8 апартамента, разпределени на 3 жилищни етажа.

Последният блок, който ще бъде саниран чрез тази обществена поръчка, е на ул "Цар Симеон I" 59.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
От днес затварят за седмица част от още една бургаска улица
06:30 / 09.10.2025
Въвеждат временна организация на движението по пътя Бургас – Варн...
05:55 / 09.10.2025
От днес въвеждат временна организация на движението на тази улица...
05:00 / 09.10.2025
Неприятности за 20-годишен бургазлия
17:23 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бурга...
15:57 / 08.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2026
Боклуците в София
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: