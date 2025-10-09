Санират още осем блока в Бургас

© Община Бургас обяви обществена поръчка за саниране на още осем сгради в различни точки на града, установи справка на Burgas24.bg.



Стойността ѝ е 1.9 млн. лв. с ДДС, а средствата ще бъдат осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).



Максималният срок за изпълнение за всеки от проектите е 150 календарни дни.



Обществената поръчка включва осем обособени позиции.



Първата от тях е 7-етажна жилищна сграда, намираща се на ул. "Шейново" 19, като за нея впечатление прави, че е проектирана през далечната 1933 г.



Втората обособена позиция е за 4-етажен блок на ул. "Сливница" 26.



Третият проект ще обнови енергийно блок 132 в ж.к. "Меден рудник". Той е построен през 1987 г. и се състои от 1 вход с 8 етажа и 16 апартамента.



Следващата обособена позиция е за 3-етажен блок на ул. "Шейново" 15, въведен в експлоатация през 1959 г.



Петият блок, избран по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, е малък 2-етажен блок на ул. "Възраждане" 12. Сградата е построена през далечната 1938 г.



Обособена позиция №6 е за 3-етажна жилищна сграда на ул. "Патриарх Евтимий“ 34. Там се предвижда изпълнение на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи (външни стени, покрив, под и прозорци) и мерки по осветление в общите части на блока.



Седмата сграда, която ще бъде ремонтирана, е на ул. "Сългасие" 11. Блокът е построен през 1917 г. и се състои от 8 апартамента, разпределени на 3 жилищни етажа.



Последният блок, който ще бъде саниран чрез тази обществена поръчка, е на ул "Цар Симеон I" 59.