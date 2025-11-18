Сблъсък между два автомобила на пътя Варна – Бургас, пострада жена
20-годишната пътничка в хюндая е получила контузия на главата. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение.
Апелативният съд в Бургас гледа мярката на румънеца, арестуван за катастрофата с мигранти край езерото Вая
Reuters: Chevron проучва възможността за придобиване на чуждестра...
22:29 / 17.11.2025
