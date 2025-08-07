Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Сблъсък между кола и мотоциклетист на пътя Бургас – Варна
Автор: Екип Burgas24.bg 09:09Коментари (0)112
©
Илюстрация
Снощи около 21:20 ч. на пътя Бургас – Варна, лек автомобил "Шкода Фабия“, управляван от 20-годишен бургазлия, поради извършване на неправилна маневра, е допуснал пътен инцидент с мотоциклет "Сузуки“, управляван от 41-годишен украински гражданин с временна закрила. 

Мъжът е получил  фрактура на ребра и охлузни рани и е откаран в УМБАЛ – Бургас, но отказал хоспитализация.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
3 месеца част от тази бургаска улица ще бъде затворена
05:05 / 07.08.2025
Цените по заведенията на морето "завряха", порция миш-маш удари 1...
23:05 / 06.08.2025
Синоптиците с предупреждение към българите по морето
23:06 / 06.08.2025
Здравко от Big Brother: Ето така стават големите бели по морето!
21:07 / 06.08.2025
В Бургас поискаха "скромната" сума от 30 600 лева за три нощувки ...
20:07 / 06.08.2025
Купища водорасли нарушиха комфорта на плажуващите в Бургас
17:57 / 06.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Лято 2025
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: