В петък около 22:50 ч. на кръстовището на бургаските улици "Цар Симеон“ и "Ген. Гурко“ лек автомобил "Смарт Роадстер“, управляван от 45-годишен бургазлия, при извършване на ляв завой на жълт сигнал на светофара не пропуска и блъска странично лек автомобил "Ауди Q5“, управляван от 35-годишен украински гражданин, пребиваващ в Бургас.

И двамата водачи са дали отрицателни проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пострадал е водачът на Смарта. Той е получил контузия на главата и е откаран в УМБАЛ – Бургас.