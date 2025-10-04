Новини
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево 
Автор: ИА Фокус 09:43Коментари (0)206
© Facebook
В Царево беше обявено бедствено положение заради наводненията в петък. През септември 2023 година в квартал “Василико" беше повреден мост, а двама души загубиха живота си. Този път градът се размина без жертви.

Двама души са били спасени снощи - единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, а другата спасена е жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома й и са започнали гърмежи на електрическата инсталация, пише NOVA. 

Снощи водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна която сътвори всичко, което се случи през кошмарния ден.



