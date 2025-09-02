ЗАРЕЖДАНЕ...
|Септември в Бургас започва с много забавления
Традиционният Фестивал на рибата и виното ще се проведе от 4 до 8 септември пред Експозиционен център "Флора“. Очакват ви над 200 артисти, музика, танци и игра, вкусна морска храна, вино барове и кулинарни демонстрации.
А ето и звездната музикална програма ще накара всички да танцуват и да се забавляват:
4 септември – Орк. Карандила
5 септември – Sakis Verros,
6 септември – Мими Иванова,
7 септември – Обратен Ефект,
8 септември – ДесиСлава.
Вход за всички дни на фестивала – свободен.
В същия този уикенд на хоризонта се задава и едно ново събитие - от 5 до 8 септември Бургас ще се превърне в сцена на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха. Посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев, фестивалът ще събере на едно място театър, кино, цирк и улично изкуство. Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът "Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски. Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.
На 6 септември Бургас ще отбележи Деня на Съединението от 10:30 ч. на пл. "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. От 11:00 ч. пред Военен клуб ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-Българската война (1885 г.) и ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк. А от 11:30 ч. на пл. "Атанас Сиреков“ ще се състоу празничен концерт с участието на ПФА "Странджа“.
Осмото издание на фестивала ВОДА отново ще разчупи представите за изкуство и ще зарадва бургаската публика с нестандартни събития и инсталации. Програмата ще се развива в три последователни месеца – септември, октомври и ноември. През септември фестивалът представя две събития с възможност за включване на зрителите:
1 – 4 септември 2025 г. - 18.00 – 20.00 - Интерактивна инсталация "Нестабилна земя“ с възможност за участие на публиката, площад "Тройката“ (зад паметника на Альоша)
В морския град няма да липсва и спорт в предстоящия уикенд. На 6 и 7 септември Бургас ще бъде домакин на Диск голф турнир "Bulgarian open 2025", който ще се проведе на Парк "Езеро“.Bulgarian Open 2025 вече е официално PDGA санкциониран турнир. Финалите за най-добрите от всяка дивизия, ще се проведат в неделя. Спортът е сравнително нов за България, но атрактивен и динамичен.
