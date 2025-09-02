Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Септември в Бургас започва с много забавления
Автор: Екип Burgas24.bg 17:21Коментари (0)117
©
Септември е тук, но само за да предложи на жителите и гостите на Бургас още много интересни събития. Дните все още са дълги, а вечерите топли и изпълнени с преживявания, които да споделите с приятели. Поредният тематичен уикенд, който ще споделим е "Лято и през септември“.

Традиционният Фестивал на рибата и виното ще се проведе от 4 до 8 септември пред Експозиционен център "Флора“. Очакват ви над 200 артисти, музика, танци и игра,  вкусна морска храна, вино барове и кулинарни демонстрации.

А ето и звездната музикална програма ще накара всички да танцуват и да се забавляват:

4 септември – Орк. Карандила

5 септември – Sakis Verros,

6 септември – Мими Иванова,

7 септември – Обратен Ефект,

8 септември – ДесиСлава. 

Вход за всички дни на фестивала – свободен.

В същия този уикенд на хоризонта се задава и едно ново събитие - от 5 до 8 септември Бургас ще се превърне в сцена на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха. Посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев, фестивалът ще събере на едно място театър, кино, цирк и улично изкуство. Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът "Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.  Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.

На 6 септември Бургас ще отбележи Деня на Съединението от 10:30 ч. на пл. "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. От 11:00 ч. пред Военен клуб ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-Българската война (1885 г.) и ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк. А от 11:30 ч. на пл. "Атанас Сиреков“ ще се състоу празничен концерт с участието на ПФА "Странджа“.

Осмото издание на фестивала ВОДА отново ще разчупи представите за изкуство и ще зарадва бургаската публика с нестандартни събития и инсталации. Програмата ще се развива в три последователни месеца – септември, октомври и ноември. През септември фестивалът представя две събития с възможност за включване на зрителите:

1 – 4 септември 2025 г. - 18.00 – 20.00 - Интерактивна инсталация "Нестабилна земя“ с възможност за участие на публиката, площад "Тройката“ (зад паметника на Альоша)

В морския град няма да липсва и спорт в предстоящия уикенд. На 6 и 7 септември Бургас ще бъде домакин на Диск голф турнир "Bulgarian open 2025", който ще се проведе на Парк "Езеро“.Bulgarian Open 2025 вече е официално PDGA санкциониран турнир. Финалите за най-добрите от всяка дивизия, ще се проведат в неделя. Спортът е сравнително нов за България, но атрактивен и динамичен.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Белодробната болница в Бургас обяви конкурс за три позиции
16:21 / 02.09.2025
С почти 200 км/час, докато диша райски газ: Виктор се е врязал с ...
15:05 / 02.09.2025
Важно за лятната автобусна линия, която свързва "Меден рудник" и ...
13:14 / 02.09.2025
Миряните ще могат да се поклонят пред Честния и Свещен Пояс на Пр...
13:09 / 02.09.2025
Познайница на полицията от Бургас загази за пореден път
12:56 / 02.09.2025
Пенсионер пострада при нелеп инцидент в Карнобатско
12:45 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Актуални теми
Земетресение в Афганистан
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Специализирани полицейски операции в страната
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: