|Сериозни материални щети след голям пожар в Руенско
В събота около обяд в Районно управление - Руен е получено съобщение за горящи сухи треви и храсти в близост до споменатото населено място, като огънят се насочил към жилищната част на селото.
За потушаване на пожара са изпратени общо пет противопожарни автомобила с 12 огнеборци.
Констатирано е, че огънят обхванал три пчелина, 20 дка. овощна градина с кайсиеви насаждения, 6 дка. лавандула и общинска гора. От инцидента изгорели изцяло метален фургон и 60 пчелни кошера, собственост на 42-годишен мъж от с. Средна махала, метален фургон и 65 пчелни кошери, собственост на 36-годишен мъж от с. Топчийско, 20 дка. овощна градина /кайсия/, собственост на 48-годишен мъж от с. Преображенци и 6 дка. лавандула, собственост на 25-годишен мъж от с. Преображенци.
Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Руен.
