Сериозно предупреждение за Бургас
Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°.
В планините облачността ще е значителна с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще преобладава облачно време с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-17°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
Проф. Стоянович: Жените са онези, които поддържат героизма и често остават в сянката на историческия разказ
06.02
06.02
Земетресение в Бургас!
31.01
31.01
83-годишна бургазлийка стана жертва на телефонна измама, даде 724...
20:16 / 13.02.2026
20:16 / 13.02.2026
Учат по интересен начин историята на Бургас
17:18 / 13.02.2026
17:18 / 13.02.2026
Дрогиран шофьор заловен на пътя Бургас – Звездец
17:16 / 13.02.2026
17:16 / 13.02.2026
