Шапки долу за тези смели мъже и жени!
По-рано днес на специална церемония в експозиционен център "Флора“ беше отбелязан Международния ден на доброволчеството.
"Вие сте особена порода хора. Хора, които не се срещат често, защото носите в себе си най-важните човешки ценности – доброта, саможертва и желание да помагаш“, каза в приветствието Весна Балтина - заместник-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ към Община Бургас.
Поздравителни адреси получиха десетки доброволци, които тази година са участвали в различни спасителни акции. Те са помагали не само при пожари, но и при големите наводнения, които и тази година нанесоха сериозни щети. Отличия получиха също така и Васил Алексиев и Николай Димитров, които активно се занимават с обучението на водни спасители.
На днешната церемония бяха отличени също така бургаският екип на спешен телефон 112. Виолета Радева, Николина Янкова и Татяна Минкова от БЧК, кметове на населени места, земеделски производители, които съдействаха с техника при овладяването на пожарите.
Бургас има добри традиции в доброволчеството и доброволно формирование, което е разкрито към Общината. Към момента в него членуват 50 доброволеца, а местната администрация създава необходимите възможности и осигурява оборудване за безопасната им работа. Тази година те получиха нови летни униформи, а също така и мобилна противопожарна помпа.
По време на церемонията бяха отличени и членовете на най-новата доброволческа структура в града - "Спасителен Клуб за Бъдеще-Бургас.
