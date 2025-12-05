Изключително тежка година изпращат бургаските доброволци и представителите на спасителните служби. Оказва се, че големите пожари на територията на общината са се увеличили тройно само за година. Докато през 2024 г. те са били 5, то през тази година огнеборците и доброволците рамо да рамо са участвали в потушаването на 16 големи пожара.По-рано днес на специална церемония в експозиционен център "Флора“ беше отбелязан Международния ден на доброволчеството."Вие сте особена порода хора. Хора, които не се срещат често, защото носите в себе си най-важните човешки ценности – доброта, саможертва и желание да помагаш“, каза в приветствието Весна Балтина - заместник-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ към Община Бургас.Поздравителни адреси получиха десетки доброволци, които тази година са участвали в различни спасителни акции. Те са помагали не само при пожари, но и при големите наводнения, които и тази година нанесоха сериозни щети. Отличия получиха също така и Васил Алексиев и Николай Димитров, които активно се занимават с обучението на водни спасители.На днешната церемония бяха отличени също така бургаският екип на спешен телефон 112. Виолета Радева, Николина Янкова и Татяна Минкова от БЧК, кметове на населени места, земеделски производители, които съдействаха с техника при овладяването на пожарите.Бургас има добри традиции в доброволчеството и доброволно формирование, което е разкрито към Общината. Към момента в него членуват 50 доброволеца, а местната администрация създава необходимите възможности и осигурява оборудване за безопасната им работа. Тази година те получиха нови летни униформи, а също така и мобилна противопожарна помпа.По време на церемонията бяха отличени и членовете на най-новата доброволческа структура в града - "Спасителен Клуб за Бъдеще-Бургас.