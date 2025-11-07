Шефът на КАТ Бургас: Избран е правилният момент за опит за спиране на колата с мигранти
"Това са екипи, които знаяят какво правят и как да използват уредите за принудително спиране. В случая е избрано удобното, правилното място, където да се приложи процедурата за принудително спиране, за да се предотврати навлизането на автомобила в града. Избрано е правилното място още от гледната точка на това, че там е било прав участък, колегите са имали видимост към идващия автомобил, било е осветено", аргументира се Димитров.
"Заради лошите метеорологични условия шофьорът губи контрол в момента, в който той се опитва да избегне вече разпънатата върху пътното платно лента. Той го прави умишлено, а след това автомобилът става неуправляем", подчерта той.
По предварителни данни автомобилът с мигранти се е движил със скорост от 150-160 км/ч. в различни етапи от гонката с полицията.
"След инцидента с мигранти в Бургас през 2022 г. беше създадена процедура за взаимодсействие между "Гранична полиция" и ОДВМР Бургас, за да бъдат предотвратявани подобни инциденти. Основната цел е да противодействаме на това да се създава опасност за гражданите. В тази връзка мога да ви уверя, че при вчерашния случай пет екип са били в готовност да реагират, след като автомобилът с мигранти е започнал да се движи по ул. "Тодор Александов" посока Бургас", каза още шефът на КАТ в Бургас.
