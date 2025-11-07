Служителите на МВР, опитали да противодействат на шофьора, превозвал колата-ковчег с мигранти от случая в Бургас, са действали адекватно и са взели най-правилното решение по отношение на избрания момент за разпъване на лентата за принудително спиране, това заяви пред журналисти началникът на КАТ към ОДМВР Бургас ком. Марин Димитров, предаде репортер на"Това са екипи, които знаяят какво правят и как да използват уредите за принудително спиране. В случая е избрано удобното, правилното място, където да се приложи процедурата за принудително спиране, за да се предотврати навлизането на автомобила в града. Избрано е правилното място още от гледната точка на това, че там е било прав участък, колегите са имали видимост към идващия автомобил, било е осветено", аргументира се Димитров."Заради лошите метеорологични условия шофьорът губи контрол в момента, в който той се опитва да избегне вече разпънатата върху пътното платно лента. Той го прави умишлено, а след това автомобилът става неуправляем", подчерта той.По предварителни данни автомобилът с мигранти се е движил със скорост от 150-160 км/ч. в различни етапи от гонката с полицията."След инцидента с мигранти в Бургас през 2022 г. беше създадена процедура за взаимодсействие между "Гранична полиция" и ОДВМР Бургас, за да бъдат предотвратявани подобни инциденти. Основната цел е да противодействаме на това да се създава опасност за гражданите. В тази връзка мога да ви уверя, че при вчерашния случай пет екип са били в готовност да реагират, след като автомобилът с мигранти е започнал да се движи по ул. "Тодор Александов" посока Бургас", каза още шефът на КАТ в Бургас.