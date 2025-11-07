Шестима загинаха в Бургас след гонка с полицаи
©
Преследването на автомобила от джип на Гранична полиция е започнало след Китен. Колата се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен.
След като стига до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателният пункт в местността "Пода", колата блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобръща и влиза в езерото Вая.
От деветимата мигранти в колата шестима са загинали на място. Шофьорът на автомобила – румънски гражданин е оцелял. Той е задържан от полицията и в момента се разпитва. Трима от мигрантите са ранени и са откарани в областната болница.
Вероятно заради мокрия път шофьорът е загубил контрол над колата и е паднал във водата. На място има екипи на пожарната и полицията.
Още по темата
/
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия
29.10
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
20.10
Още от категорията
/
Кола горя в "Лазур"
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Проф. Антоанета Христова: Изложихме се и пред чужденците, и пред ...
20:06 / 06.11.2025
Един напушен и един на кокаин зад волана закопчаха в Бургаско
17:31 / 06.11.2025
БДУ дава възможност на своите студенти да се обучават в реална ра...
16:27 / 06.11.2025
Дъждът потопи това място в Бургас
16:10 / 06.11.2025
Дрогиран и с два пъти отнемана книжка предизвика катастрофа до УМ...
14:37 / 06.11.2025
Чудесни новини за Механото в Бургас
12:42 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.