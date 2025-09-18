Шофьор на няколко питиета хванаха на пътя Бургас – Камено

© Снощи около 23:40 ч. на пътя Бургас – Камено, в района на отбивката за социалния дом за пълнолетни умствено изостанали лица в село Русокастро, служители от Районно управление - Камено спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 32-годишен мъж от айтоското село Пирне. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,56 промила.



Водачът е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.