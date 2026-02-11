Окръжен съд – Бургас наложи наказание в размер на 4 години "Лишаване от свобода“ на Живко Комелов, причинил катастрофа на изхода от автомагистрала "Тракия" в посока Бургас в края на ноември 2022 г. При инцидента загина 24-годишната му бременна приятелка Евдокия.Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален "общ“ режим."Окръжен съд – Бургас призна Комелов за виновен, че на 29 ноември 2022 г., на главен път I-6, км. 488 + 200, в посока от кв. "Ветрен“ към централната градска част на Бургас, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение, визирани в чл. 20, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, при което последвали загуба на контрол върху управлявания от него лек автомобил, отклоняването му вдясно и сблъсък на предната част на лекия автомобил в задната част на спрелия в пътната лента за включване в платното за движение товарен автомобил, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на едно лице и телесна повреда на друго.Окръжен съд налага на Ж.К. и наказание "Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години“, съобщиха от Окръжен съд – Бургас.Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.