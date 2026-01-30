Вчера около 16:10 ч. в Средец служители от Районно управление – Средец спрели за проверка лек автомобил "Мазда“, управляван от 49-годишен мъж от Средец. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,81 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.