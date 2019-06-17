Шофьор с "Рено" отнесе пенсионерка в Бургас

© Burgas24.bg В събота около 18.20 часа на бургаската улица "Шейново" до бл. 73, л.а. "Рено Сценик", със софийска регистрация, управляван от 40-годишен бургазлия по неустановени до момента причини допуска ПТП с 77-годишна пешеходка от Бургас. Жената е получила фрактура на дясната ръка и контузия на главата.



Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.