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Шофьор с "Рено" отнесе пенсионерка в Бургас
Автор: Георги Кирилов 15:31 / 17.06.2019Коментари (0)364
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В събота около 18.20 часа на бургаската улица "Шейново" до бл. 73, л.а. "Рено Сценик", със софийска регистрация, управляван от 40-годишен бургазлия по неустановени до момента причини допуска ПТП с 77-годишна пешеходка от Бургас. Жената е получила фрактура на дясната ръка и контузия на главата.

Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.








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