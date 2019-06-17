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|Шофьор с "Рено" отнесе пенсионерка в Бургас
Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.
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