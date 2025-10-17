Сподели close
18-годишен младеж с едва два месеца стаж зад волана самокатастрофира край Айтос, научи "Burgas24.bg".

Той се е движил с висока скорост, а при навлизане в десен завой губи контрол над автомобила и се преобръща, завършвайки в близката нива.

Момчето е с комоцио, без опасност за живота. Настанено е за лечение в болница.