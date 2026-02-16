Шофьор с месец стаж се размина с голяма трагедия на пътя в Бургаско, 18-годишен е в болница
В ранните часове в петък заради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътната мантинела, лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от село Драганово, което се намира между Айтос и Поморие.
Шофьорът е с едва месец стаж зад волана.
С него са били още двама младежи – 18-годишен от село Белодол и 19-годишен от село Гълъбец.
От ПТП пострадал 18-годишния пътник, който с комоцио.
Той е без опасност за живота, като е настанен за лечение в болница.
