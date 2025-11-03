Шофьори от Бургаско съгрешиха и съжалиха
В събота около 02:40 ч. на айтоската улица "Цар Освободител“ за проверка е спрян мотоциклет "Ямаха“, управляван от 55-годишен мъж от село Карагеоргиево, който е шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 1,28 промила.
Около 15.15 ч. същия ден в руенското Просеник 59-годишен мъж от същото село е бил зад волана на "Ауди А 6“ след употреба на алкохол с концентрация от 1,65 промила.
Малко след 23:30 ч. в руенското село Топчийско е заловен 35-годишен мъж от селото, който шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 2,71 промила.
Вчера в Районно управление - Сунгурларе е образувано бързо производство срещу 48-годишен мъж от сунгурларското село Съединение, че около 16:50 ч. на същата дата в селото, управлявал лек автомобил след употреба на алкохол с концентрация от 2,10 промила.
Снощи около 01:40 ч. в несебърския комплекс "Черно море“ е спрян за проверка "Джип Ренегат“, управляван от 38-годишен украински гражданин с временна закрила, живеещ в несебърския квартал "Пясъците“. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 1.69 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.
Както Burgas24.bg съобщи пиян шофьор предизвика катастрофа на пътя Карнобат – Шумен, а друг заби колата в стълб в Свети Влас.
