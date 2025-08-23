ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
Проблемите са при асфалтовата настилка на няколко остри завоя в Кресненското дефиле, предава БНТ.
Тежките камиони, които ежедневно минават тук в летните горещини над 35-40 градуса, постепенно са избутали и деформирали асфалта около разделителните колчета.
"Има страшно много неравности и когато сме с по-ниска кола е още по-зле", коментира Златка Ангелова.
Тези изкривявания на асфалта могат да са сериозна предпоставка за пътни инциденти особено при по-млади и неопитни шофьори.
"Имал наистина критични ситуации. Не се ли поддържа един път - той се разваля".
По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" частичен ремонт на 16-километровата отсечка между Симитли и Кресна е правен в началото на лятото.
Отстранени са дупки и неравности по пътя, както и пътния банкет. Но трасето отново се нуждае от ремонт, коментират шофьори.
"Друсането е навсякъде, на определени участъци е по-спокойно. Ако говорим за хубави пътища, да няма друсания – другаде, на друго място са, не са тук".
"Въобще не са хубави пътищата", каза още Николай Василев.
От отговорната за участъка институция казват, че пътят е в добро състояние.
"През май е извършено машинно изкърпване на отсечката през Кресненското дефиле. Поради засиления трафик и с цел осигуряване на нормална проходимост и недопускане на транспортни затруднения в момента не са предвидени ремонтни дейности в участъка от Симитли до Кресна. При получаване на сигнали за нарушавания на пътното платно или при констатиране на нередности от Областно пътно управление - Благоевград пътноподдържащата фирма своевременно ги отстранява".
До края на годината от АПИ ще подменят всички разделителни колчета в дефилето с нови, по-високи.
