Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?

© БНТ Разделителните колчета в Кресненското дефиле решиха проблема с високите скорости и изпреварвания, но шофьори се оплакват, че на много места около тях са се образували неравности, които отново са предпоставка за инциденти.



Проблемите са при асфалтовата настилка на няколко остри завоя в Кресненското дефиле, предава БНТ.



Тежките камиони, които ежедневно минават тук в летните горещини над 35-40 градуса, постепенно са избутали и деформирали асфалта около разделителните колчета.



"Има страшно много неравности и когато сме с по-ниска кола е още по-зле", коментира Златка Ангелова.



Тези изкривявания на асфалта могат да са сериозна предпоставка за пътни инциденти особено при по-млади и неопитни шофьори.



"Имал наистина критични ситуации. Не се ли поддържа един път - той се разваля".



По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" частичен ремонт на 16-километровата отсечка между Симитли и Кресна е правен в началото на лятото.



Отстранени са дупки и неравности по пътя, както и пътния банкет. Но трасето отново се нуждае от ремонт, коментират шофьори.



"Друсането е навсякъде, на определени участъци е по-спокойно. Ако говорим за хубави пътища, да няма друсания – другаде, на друго място са, не са тук".



"Въобще не са хубави пътищата", каза още Николай Василев.



От отговорната за участъка институция казват, че пътят е в добро състояние.



"През май е извършено машинно изкърпване на отсечката през Кресненското дефиле. Поради засиления трафик и с цел осигуряване на нормална проходимост и недопускане на транспортни затруднения в момента не са предвидени ремонтни дейности в участъка от Симитли до Кресна. При получаване на сигнали за нарушавания на пътното платно или при констатиране на нередности от Областно пътно управление - Благоевград пътноподдържащата фирма своевременно ги отстранява".



До края на годината от АПИ ще подменят всички разделителни колчета в дефилето с нови, по-високи.