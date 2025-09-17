Шофьорка не спря на СТОП в Бургас, блъсна мотоциклетист

© Вчера около 19:55 ч. на бул. "Проф. Яким Якимов“ срещу бл. 36 в ж.к. "Славейков“, лек автомобил "Хюндай“, управляван от 43-годишна бургазлийка не е спрял на пътен знак СТОП и отнемайки предимството блъска мотоциклет "Кавазаки“, управляван от 34-годишен бургазлия.



Мотоциклетистът е получил фрактура на палеца на дясната ръка. Той е прегледан в болница "Бургасмед“ и е освободен за домашно лечение.