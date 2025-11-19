Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Самостоятелна катастрофа възникна малко след 09:30 ч. тази сутрин по пътя от кв. "Сарафово" в посока Бургас, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Автомобилът - "Пежо", със старозагорска регистрация, е управляван от 24-годишна жена от Стара Загора.

От зрелищния инцидент няма пострадали.