Сергей Мицик - шофьорът на автобуса – убиец от фаталната катастрофа край Малко Търново бе конвоиран преди минути в съда. Днес Окръжният съд – Бургас ще определи мярка за неотклонение спрямо украинеца, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме, Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на шофьора на украинския автобус, който падна в дере край Малко Търново. Грозят го между 10 и 15 години затвор.

Катастрофата

Припомняме, че автобусът, пътуващ от Одеса до Истанбул с туристическа цел, е останал без гориво. Това наложило се да отидат до близка бензиностанция. Превозното средство обаче било оставено под голям наклон. След зареждането автобусът потеглил назад вместо напред и пропаднал в дълбоко дере.

Двама загинали, много пострадали

37-те пътници и двамата шофьори – всички украински граждани – са били извадени. За извеждането им е помогнал граничен полицай. За съжаление двама от тях загинаха. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Малко Търново. Две от пострадалите пътнички остават за лечение в УМБАЛ – Бургас, като са без опасност за живота. Останалите са изписани.