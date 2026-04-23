Окръжна прокуратура – Бургас е задържала за срок до 72 часа шофьора на автобуса от фаталния инцидент край Малко Търново, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме, автобусът, пътуващ от Одеса до Истанбул с туристическа цел, е останал без гориво. Това наложило да се отиде до близка бензиностанция, за да се набави. Превозното средство обаче било оставено под голям наклон. След зареждането рейсът потеглил назад вместо напред и пропаднал в дълбоко дере.

37-те пътници и двамата шофьори – всички украински граждани – са извадени. За извеждането им е помогнал граничен полицай. За съжаление двама от тях загинаха. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Малко Търново. Две от пострадалите пътнички остават за лечение в УМБАЛ – Бургас, като са без опасност за живота. Останалите са изписани.

Украинецът с инициали С.М. е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на двете жени. По време на разследването е установено, че именно той е бил шофьор на автобуса.

"Установено е също така, че обвиняемият не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие от което е възникнало самостоятелно ПТП, станало причина за смъртта на двете пътнички“, съобщиха от държавното обвинение.

Предстои Окръжна прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.