Утре, 7 ноември, от 11.00 часа в Етнокухнята на Бургаския музей на ул. "Славянска" № 69 ще бъде представена демонстрация на приготвяне на традиционна гозба - гювеч с праз. Майстор-готвач ще бъде директорът на музея - д-р Милен Николов, а ще му асистира етнографката Кристина Лазарова.Рецептата е старинна, от с. Ичера, но с иновации от град Котел и датира от около 1960-1970 г.