Община Царево представи предложение за нов модел на организация на паркирането в града, насочен към по-ефективно използване на наличните паркоместа и постигане на баланс между нуждите на местните жители и посетителите, видя Burgas24.bg.

Предложението предвижда въвеждането на два вида зони за паркиране:

Синя зона – за кратковременно паркиране в централната градска част и по-натоварени улици. Предвижда се възможност за закупуване на абонамент от живущите в съответния район.

Жълта зона – за локално паркиране на живущите в района чрез стикер за автомобилите им.

Моделът включва и допълнителни правила с цел по-ефективно използване на пространството – ограничение в броя автомобили на домакинство и по-висока цена за втори автомобил.

По отношение на цените, предложението на администрацията е те да бъдат запазени, като предвид преминаването към евро бъдат закръглени надолу в полза на гражданите.

Основната цел на предложението е да се намали напрежението около паркирането, да се осигури възможност за кратковременно паркиране в централните части на града и да се използват по-ефективно съществуващите паркоместа.

През 2025 г., Община Царево е предоставила като абонамент за локално паркиране общо 769 бр. паркоместа в четири населени места, които се явяват недостатъчни на фона на заявленията и натиска върху инфраструктурата през летните месеци.

Предложението е предмет на обществено обсъждане и към момента не представлява проект за изменение на действащата общинска наредба.

Общинската администрация очаква мнения и предложения от гражданите, които ще бъдат взети предвид при последваща оценка дали и в какъв вид идеята да бъде реализирана.

Обратна връзка може да бъде дадена чрез подготвената форма: ТУК!

Предложения и становища се приемат до края на работния ден на 18 март 2026 г. на имейл адрес: parking.tsarevo@gmail.com