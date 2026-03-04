Ще има "Синя" и "Жълта" зона за паркиране в Царево?
Предложението предвижда въвеждането на два вида зони за паркиране:
Синя зона – за кратковременно паркиране в централната градска част и по-натоварени улици. Предвижда се възможност за закупуване на абонамент от живущите в съответния район.
Жълта зона – за локално паркиране на живущите в района чрез стикер за автомобилите им.
Моделът включва и допълнителни правила с цел по-ефективно използване на пространството – ограничение в броя автомобили на домакинство и по-висока цена за втори автомобил.
По отношение на цените, предложението на администрацията е те да бъдат запазени, като предвид преминаването към евро бъдат закръглени надолу в полза на гражданите.
Основната цел на предложението е да се намали напрежението около паркирането, да се осигури възможност за кратковременно паркиране в централните части на града и да се използват по-ефективно съществуващите паркоместа.
През 2025 г., Община Царево е предоставила като абонамент за локално паркиране общо 769 бр. паркоместа в четири населени места, които се явяват недостатъчни на фона на заявленията и натиска върху инфраструктурата през летните месеци.
Предложението е предмет на обществено обсъждане и към момента не представлява проект за изменение на действащата общинска наредба.
Общинската администрация очаква мнения и предложения от гражданите, които ще бъдат взети предвид при последваща оценка дали и в какъв вид идеята да бъде реализирана.
Обратна връзка може да бъде дадена чрез подготвената форма: ТУК!
Предложения и становища се приемат до края на работния ден на 18 март 2026 г. на имейл адрес: parking.tsarevo@gmail.com
