След постъпили сигнали от граждани и наблюдения относно натовареността на движението по бул. "Сан Стефано" в посока запад-изток, в района на светофарното кръстовище с ул. "Христо Ботев", общинският съветник Христина Хаджиатанасова предлага да бъде извършена промяна в съществуващата транспортна схема, научиКъм момента, дясната пътна лента на бул. "Сан Стефано" в посока към ул. "Христо Ботев", позволява единствено движение направо и надясно. Това често води до образуване на задръствания, особено в часовете с интензивен трафик, както и до затруднения за водачите, които желаят да продължат по ул. "Одрин". С цел подобряване на пропускателната способност на кръстовището, оптимизация на трафика и намаляване на времето за изчакване, се предлага дясната лента на бул. "Сан Стефано" при пресичането с ул. "Христо Ботев" да бъде разрешена и за ляв завой по ул. "Одрин", при съответно актуализиране на хоризонталната и вертикалната сигнализация. Промяната не изисква значителна реконструкция, а само прецизиране на светофарните фази и пътната маркировка, което може да бъде извършено от звеното за организация на движението към Община Бургас.