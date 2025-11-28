Ще има промени на това бургаско кръстовище?
© Burgas24.bg
Към момента, дясната пътна лента на бул. "Сан Стефано" в посока към ул. "Христо Ботев", позволява единствено движение направо и надясно. Това често води до образуване на задръствания, особено в часовете с интензивен трафик, както и до затруднения за водачите, които желаят да продължат по ул. "Одрин". С цел подобряване на пропускателната способност на кръстовището, оптимизация на трафика и намаляване на времето за изчакване, се предлага дясната лента на бул. "Сан Стефано" при пресичането с ул. "Христо Ботев" да бъде разрешена и за ляв завой по ул. "Одрин", при съответно актуализиране на хоризонталната и вертикалната сигнализация. Промяната не изисква значителна реконструкция, а само прецизиране на светофарните фази и пътната маркировка, което може да бъде извършено от звеното за организация на движението към Община Бургас.
Още от категорията
/
Мощна буря удари Бургас
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Предприемач: Цялата държава ще ни затрият. Ако някой пипне "Лукой...
22:44 / 27.11.2025
Графичната база се превръща в Културно-образователен център и муз...
16:50 / 27.11.2025
Преобразиха пожарната в Средец
16:36 / 27.11.2025
Бургас посреща първия си вербатим спектакъл
16:18 / 27.11.2025
Бели "планини" на Солниците
16:13 / 27.11.2025
Ученици от Бургас проведоха симулативен съдебен процес
13:37 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.