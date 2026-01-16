Намаляване на цената на билета за градския транспорт в Бургас предлагат общинските съветници от "Възраждане“ и "Средна европейска класа“, след като проверка на НАП установи нарушение на Закона за въвеждане на еврото.На проведеното на 30.09.2025 г. заседание на Общински съвет – Бургас мнозинството прие решение по докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на "Бургасбус“ ЕООД. С него цената на билета за еднократно пътуване беше определена на 1,56 лв. / 0,80 евро.В началото на 2026 г. инспектор на НАП – Бургас констатира необосновано увеличение на цената с 4%, което бе счетено за нарушение на Закона за въвеждане на еврото. В резултат на това на "Бургасбус“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение, който, според публичната информация, се оспорва.По темата е налице и резолюция-предложение на Андрей Червеняков, окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, с която се предлага Общински съвет – Бургас незабавно да предприеме инициатива за преразглеждане на вече взетото решение за увеличаване цената на билета.Отчитайки, че до момента от страна на превозвача не са предприети конкретни действия, общинските съветници от “Възраждане" и “Средна европейска класа" внeсоха проект на решение, с който предлагат Общински съвет – Бургас да задължи "Бургасбус“ да възстанови цената на билета за еднократно пътуване на 1,50 лв. / 0,77 евро.Подобна цена вече е заложена в Русе, а в други градове тя е дори намалена в полза на пътниците, най-вероятно за да се избегнат затрудненията при връщането на монети от 1 и 2 евроцента след въвеждането на еврото. Макар подобна мярка да може да доведе до финансови загуби за превозвача, тя би облекчила работата на кондукторите и шофьорите, които продават билети на борда.Като алтернатива се предлага и по-ниска цена – 1,47 лв. / 0,75 евро, ако превозвачът прецени, че може да компенсира бъдещите загуби от тази промяна.Намаляване на цената на билета предлага и самото ръководство на "Бургасбус“, като управителят на дружеството заявява, че има готовност да бъде внесена докладна записка за корекция на цената, но едва след окончателно произнасяне на компетентните органи.Общинските съветници подчертават, че подобен срок е неясен както във времето, така и по отношение на изхода от спора, поради което настояват Общински съвет – Бургас да предприеме незабавни действия в защита правата на пътниците.