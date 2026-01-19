Ще обявят ли грипна епидемия в Бургаско?
По последни данни нивото на заболеваемост е 249,45 на 10 хил., което е над необходимите за обявяване на епидемия 236 на 10 хил.
До минути ще стане ясно дали учениците от Бургаска област ще преминат на дистанционно обучение. Предлага се то да започне на 22 и да продължи до 30 януари.
Както съобщихме днешното заседание на щаба се проведе с участието на областния управител, кмета на Бургас Димитър Николов, РЗИ, РУО и на останалите компетентни институции.
