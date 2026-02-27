Община Бругас е обявила обществена поръчка за определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация (вкл. проектиране) и текущо поддържане на улиците в ОП 4 "Център“ на територията на града, показа проверка наОП 4 "Център" обхваща Централната градска част и кв. "Възраждане" (квадратът заключен между бул. "Мария Луиза" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Булаир - бул. "Демокрация /до кръстовището с бул. "Сан Стефано/ и самият бул. "Сан Стефано).Максималният предвиден финансов ресурс е 15.4 млн. евро.Тук е важно да се уточни, че става въпрос за сключване на рамково споразумение за следващите четири години, тоест определени улици и обекти са предвидени за ремонт, но тепърва ще се осигурява финансиране и евентуално ще се сключват договори за изпълнение за всеки отделен обект.Иначе сред набелязаните трасета са:от о.т. 205 – 215а до о.т.215 /ПИ с идентификатор 07079.618.49 по КК на гр. Бургас/, с дължина 60м;– от о.т. 207 до о.т. 214 /ПИ с идентификатор 07079.618.56 по КК на гр. Бургас/, с дължина 65м;– от о.т. 300 до о.т. 211 /ПИ с идентификатор 07079.618.65 по КК на гр. Бургас/, с дължина 62м;– от о.т. 301а – 301 до о.т. 302 /ПИ с идентификатор 07079.618.75 по КК на гр. Бургас/, с дължина 85м;– от о.т. 194 – 215 – 214 – 212 – 211 – 302 – 784 – 130 до о.т. 187 /ПИ с идентификатор 07079.618.107 по КК на гр. Бургас/, с дължина 320м;– от о.т. 212 до о.т. 213 /ПИ с идентификатор 07079.618.111 по КК на гр. Бургас/, с дължина 80м;- 210 мФигурира и чакащият дълги години своя ремонт участък на ул. "Александровска" от пл. "Тройката" до ул. "Сан Стефано".За евентуална рехабилитация са набелязани още бул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър".Сред основните проблеми по тези трасета са изтъкнати незадоволителното състояние на пътната настилка, безразборното паркиране в десните ленти за движение, липса на паркоместа, трудна достъпност по тротоарите и липса на условия за придвижване на лица със специални потребности.Кандидатстването по обществената поръчка може да стане до 9 април.