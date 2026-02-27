Ще ремонтират ли най-после занемарената част на ул. "Александровска"?
ОП 4 "Център" обхваща Централната градска част и кв. "Възраждане" (квадратът заключен между бул. "Мария Луиза" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Булаир - бул. "Демокрация /до кръстовището с бул. "Сан Стефано/ и самият бул. "Сан Стефано).
Максималният предвиден финансов ресурс е 15.4 млн. евро.
Тук е важно да се уточни, че става въпрос за сключване на рамково споразумение за следващите четири години, тоест определени улици и обекти са предвидени за ремонт, но тепърва ще се осигурява финансиране и евентуално ще се сключват договори за изпълнение за всеки отделен обект.
Иначе сред набелязаните трасета са:
ул.“Антим I“ от о.т. 205 – 215а до о.т.215 /ПИ с идентификатор 07079.618.49 по КК на гр. Бургас/, с дължина 60м;
ул. "Емил де Лавеле“ – от о.т. 207 до о.т. 214 /ПИ с идентификатор 07079.618.56 по КК на гр. Бургас/, с дължина 65м;
ул. “Славянска“ – от о.т. 300 до о.т. 211 /ПИ с идентификатор 07079.618.65 по КК на гр. Бургас/, с дължина 62м;
ул. "Крали Марко“ – от о.т. 301а – 301 до о.т. 302 /ПИ с идентификатор 07079.618.75 по КК на гр. Бургас/, с дължина 85м;
ул. "Филип Кутев“ – от о.т. 194 – 215 – 214 – 212 – 211 – 302 – 784 – 130 до о.т. 187 /ПИ с идентификатор 07079.618.107 по КК на гр. Бургас/, с дължина 320м;
ул. "6-ти септеври“ – от о.т. 212 до о.т. 213 /ПИ с идентификатор 07079.618.111 по КК на гр. Бургас/, с дължина 80м;
ул."Мария Луиза"
ул. "Иван Вазов“ - 210 м
Фигурира и чакащият дълги години своя ремонт участък на ул. "Александровска" от пл. "Тройката" до ул. "Сан Стефано".
За евентуална рехабилитация са набелязани още бул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър".
Сред основните проблеми по тези трасета са изтъкнати незадоволителното състояние на пътната настилка, безразборното паркиране в десните ленти за движение, липса на паркоместа, трудна достъпност по тротоарите и липса на условия за придвижване на лица със специални потребности.
Кандидатстването по обществената поръчка може да стане до 9 април.
