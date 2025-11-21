Ще ремонтират ли тази бургаска улица?
Улицата е двупосочна в участъка между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Александровска“. Поради паркирани автомобили в режим на платено паркиране реалното движение се осъществява само в една лента. Това създава предпоставки за затруднен автомобилен трафик и рискове за безопасността на участниците в движението. Северният тротоар е със значителна ширина, надвишаваща необходимостта на пешеходния трафик по улицата, поради което е възможна оптимизация на пространството.
"В участъка на ул. "Цар Самуил“ между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Александровска“ се констатира значително нарушаване на целостта на пътната настилка, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и води до забавяне на автомобилния трафик в района. Допълнително затруднение представлява и лошото състояние на тротоарната настилка, което възпрепятства придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички“, пишат общинските съветници от Има Такъв Народ.
Те предлагат да се възложи изготвянето на технически проект с количествено-стойностна сметка за реконструкция на пътния участък, а след това да се предприемат действия по последващо изпълнение на обекта. Необходимите средства за реализация да бъдат заложени в бюджета на Община Бургас за 2026 г.
ЦПЛР – Бургас участва в националното съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие
Три държави обединяват усилия за устойчиво енергийно и климатично бъдеще в Черноморския регион
Нагла кражба в Бургас
09:51
