Общински съветници предлагат реконструкция бургаската улица "Цар Самуил“ в участъка между ул. "Александровска“ и бул. "Стефан Стамболов“, установи справка наУлицата е двупосочна в участъка между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Александровска“. Поради паркирани автомобили в режим на платено паркиране реалното движение се осъществява само в една лента. Това създава предпоставки за затруднен автомобилен трафик и рискове за безопасността на участниците в движението. Северният тротоар е със значителна ширина, надвишаваща необходимостта на пешеходния трафик по улицата, поради което е възможна оптимизация на пространството."В участъка на ул. "Цар Самуил“ между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Александровска“ се констатира значително нарушаване на целостта на пътната настилка, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и води до забавяне на автомобилния трафик в района. Допълнително затруднение представлява и лошото състояние на тротоарната настилка, което възпрепятства придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички“, пишат общинските съветници от Има Такъв Народ.Те предлагат да се възложи изготвянето на технически проект с количествено-стойностна сметка за реконструкция на пътния участък, а след това да се предприемат действия по последващо изпълнение на обекта. Необходимите средства за реализация да бъдат заложени в бюджета на Община Бургас за 2026 г.