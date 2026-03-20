Днес ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В Бургас температурите ще се движат в границите между 6 и 10 градуса. По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.