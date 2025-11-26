Държавата продължава да се бави с решаването на проблема с неприятните и задушливи миризми на нефтопродукти в Бургаския залив, въпреки че институциите бяха предупредени още миналата година. Сигналите на местните жители, засегнати от системните STS операции в откритата акватория, стоят без реален отговор вече втора година, а очакваните действия от страна на изпълнителната власт отново се отлагат.По инициатива на народните представители Борис Аладжов и Александър Койчев през септември 2025 г. в Бургас се проведе среща с министъра на транспорта, директора на Морска администрация – Бургас и ръководството на ДП “Пристанищна инфраструктура". Тогава беше постигнато ясно съгласие пристанище "Росенец“ да бъде обследвано за възможно удълбочаване, така че тежките танкери над 140 000 тона да разтоварват директно там, което би премахнало нуждата от рисковите прехвърляния на нефт в залива. Уговореният срок за приключване на това обследване беше краят на октомври 2025г.Въпреки това, в официалния си писмен отговор министърът информира, че обследване тепърва се предвижда и предстои да бъде възложено на ДП "Пристанищна инфраструктура“. Едва след неговото приключване, "при положителни резултати“ и "техническа възможност“, ще се мисли за включване на необходимите средства в програмата за поддръжка и развитие на държавните пристанища. Съобщава се и за определени ограничения, произтичащи от стари геоложки проучвания, които не позволяват категорична оценка, преди да бъде извършен нов анализ.Така повече от година след договорения срок държавата не е предприела дори първата стъпка от собствените си ангажименти. Вместо конкретни действия се обсъждат алтернативи, като изграждане на офшорен терминал или изцяло нов пирс, решения, които изискват дълги процедури и значителни инвестиции, докато миризмите от нефтопродукти продължават да влияят негативно на качеството на живот и на туристическия сектор на областта."Ще продължим да настояваме за незабавно стартиране на обещаното обследване на пристанище "Росенец“, за ясни срокове и за ефективни мерки, които да ограничат STS операциите, докато проблемът бъде окончателно решен. Държавата е длъжна да действа навреме, а не постфактум, когато последствията вече са налице.“, посочват бургаските народни представители от Възраждане.