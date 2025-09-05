Щракнаха белезници на бургазлия, спипан да шофира на "коктейл" от наркотици

© Задържаха бургазлия, шофирал на "коктейл“ от наркотици. Автомобилът на мъжа – "Рено Туинго“ е спрян за проверка вчера около 02:40 ч. на кръстовището на бургаските улици "24-ти Черноморски пехотен полк“ и "Константин Величков“. Тестът за наркотици показал, че 20-годишният мъж шофира след употреба на кокаин, канабис и метамфетамин.



При претърсване в купето на автомобила, до скоростния лост, е намерен и иззет плик с канабис.



Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.