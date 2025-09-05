ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Щракнаха белезници на бургазлия, спипан да шофира на "коктейл" от наркотици
При претърсване в купето на автомобила, до скоростния лост, е намерен и иззет плик с канабис.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Със зрелищно акробатично шоу по фасадата на Общината стартира дне...
05:20 / 05.09.2025
Спипаха двама с доста дрога в Бургас
17:42 / 04.09.2025
Бургас посреща националния конкурс за детска красота и талантеки
15:51 / 04.09.2025
Кола пламна на пътя Варна – Бургас
15:34 / 04.09.2025
Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишния Никола предстои...
14:45 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета