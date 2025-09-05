Новини
Щракнаха белезници на бургазлия, спипан да шофира на "коктейл" от наркотици
Автор: Екип Burgas24.bg 10:32Коментари (0)135
©
Задържаха бургазлия, шофирал на "коктейл“ от наркотици. Автомобилът на мъжа – "Рено Туинго“ е спрян за проверка вчера около 02:40 ч. на кръстовището на бургаските улици "24-ти Черноморски пехотен полк“ и "Константин Величков“. Тестът за наркотици показал, че 20-годишният мъж  шофира след употреба на кокаин, канабис и метамфетамин.

При претърсване в купето на автомобила, до скоростния лост, е намерен и иззет плик с канабис.

Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.








Още новини от Новини от Бургас:
Със зрелищно акробатично шоу по фасадата на Общината стартира дне...
05:20 / 05.09.2025
Спипаха двама с доста дрога в Бургас
17:42 / 04.09.2025
Бургас посреща националния конкурс за детска красота и талантеки
15:51 / 04.09.2025
Кола пламна на пътя Варна – Бургас
15:34 / 04.09.2025
Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишния Никола предстои...
14:45 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025

Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
