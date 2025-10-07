ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал до Burgas24.bg: Не поддържат детските площадки в Бургас
Ето какво гласи сигналът:
Обръщам се към вас със сигнал за системно неглижирана поддръжка на много от откритите детски площадки в Бургас, въпреки ясните стандарти на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. на МРРБ*, които задължават общините да осигуряват безопасната им експлоатация.
Бърз оглед на редица площадки показва, че повечето са крайно амортизирани и не отговарят на изискванията за безопасност. Счупени и ръждясали съоръжения, стърчащи елементи, повредени или изцяло липсващи настилки и изкъртени пейки биват оставяни дълго време без ремонт или временно обезопасяване. Сигнали на родители се неглижират, не се получават отговори в законоустановените срокове и дори най-елементарни поправки се бавят с месеци. Това не са единични случаи, а трайна административна небрежност, която поставя децата в ежедневен риск от инциденти.
Реалността показва, че поддръжката на детските площадки е съвсем формална и се изчерпва с почистване на отпадъци от кошчета и настилки. Влошеното състояние на настилките и съоръженията поставя под съмнение дали се изпълняват задълженията по периодичен технически контрол.
Прилагам снимков материал, от който се виждат неизпълнения по чл.16, чл.17, чл.21 и чл.47 от цитираната наредба:
- Амортизирани, разпокъсани или напълно липсващи ударопоглъщащи настилки
- Стърчащи, деформирани или ръждясали елементи по съоръженията
- Счупени, липсващи или разхлабени компоненти на люлки, пързалки и други конструкции
- Пясъчници, комбинирани с други съоръжения или разположени в опасна близост до тях
- Липса на обезопасяване или своевременен демонтаж на повредени съоръжения
В други общини вече прилагат дейности като дезинфекция и миене с водоструйка, докато в Бургас не е гарантирана дори елементарна безопасност на съоръженията.
Децата ни заслужават безопасни и чисти пространства за игра, особено в град с високи претенции за грижа към населението.
Моля да дадете гласност на този проблем, както и да изискате информация от компетентните общински звена относно реда на техническия контрол, предприетите по него мерки и причините, поради които много открити площадки продължават да не отговарят на изискванията за безопасност.
