Снощи около 00:40 ч. в Пето районно управление – Бургас е получено съобщение за излизащ от избените помещения на бл. 9 в ж.к. "Зорница“ пушек. При проверка е забелязан 31-годишен криминално проявен бургазлия от същия блок. Той казал на униформените, че пушекът се появил след включване на нагревател в електрическата мрежа на мазето му, но не е възникнал пожар.При претърсване на помещението е открито и иззето бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 5 грама.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.